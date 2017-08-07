Ноу-хау от Вирджила Абло: как носить эту новинку от Off-White

Что бы ни сделал Вирджил Абло – будь то открытие магазина-оранжереи, анонс его будущих костюмов для балета из Нью-Йорка или новой коллекции о принцессе Диане – все это раз за разом приковывает внимание модной общественности к его бренду. В прошлом студент архитектурного факультета, Абло успешно применяет свои знания для пошива одежды, ее конструкции и деконструкции, приправленной лоском Рафа Симонса и дерзостью Мартина Маржелы.

pre-fall 2017 / resort 2018 / FW’17

Дизайнер заигрывает с аспектами современной культуры и обучает ее адептов, создавая собственный визуальный словарь. Обувь у Вирджила только FOR WALKING, тема it-сумок лаконично подытоживается надписью SCULPTURE, а на однотонных платьях нам предложено самостоятельно представить FLORAL PRINT HERE. И публике понравилось думать в пределах кавычек Абло с помощью то спортивных худи с принтом скрещенных стрелок, то асимметричных рубашек, скроенных по косой, то неожиданно тонких, почти хрупких кружев на голом теле.

Как и принт со стрелками, ироничный industrial belt – буквально «стяжной ремень для тяжелых грузов», который появился на талиях моделей, ручках сумок и рукавах курток – был встречен на ура и даже стал залогом удачного стритстайла. Но с zip tie что-то пошло не так.

branding with a degree of difficulty A post shared by Off-White™ (@off____white) on Apr 16, 2017 at 10:15am PDT

Zip tie, оранжевый ремешок из пластика с двумя прозрачными бирками Off-White – этого оказалось достаточно для того, чтобы поставить общественность в тупик. Дело в том, что ремень вполне органично располагался на худи и на обуви от бренда и, видимо, слишком органично, потому что на аккаунт марки в Instagram посыпались вопросы вроде: «Как это носить? Это бирка? Аксессуар? Убрать или так модно?»

И Вирджил ответил.

Off-White™ "HOW-TO" ~ the actual answer of what to do with the zip-tie. A post shared by Off-White™ (@off____white) on Aug 5, 2017 at 4:53pm PDT

15-секундный мастер-класс в понятной форме демонстрирует 2 правила «эксплуатации» zip tie:

ОТРЕЗАТЬ ВЫБРОСИТЬ

Вот и все. Одним вопросом без ответа стало меньше. Но на два правила больше, а ведь мы знаем, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Так что велика вероятность, что zip tie еще пригодится в fashion-обиходе.

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