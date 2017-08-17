On the move: какой легендарный бренд выпустил скейтборды

Эта марка уже не раз радовала фанатов lifestyle-аксессуарами, в каждой детали которых неизменно угадывается знаковый стиль. В этом нет ничего удивительного: в самом начале своей истории бренд занимался изготовлением экипировки для верховой езды, а позже заметно расширил специфику – в магазинах появились высококачественные изделия ready-to-wear и парфюмерия.

Вы наверняка догадались, о чем идет речь, ведь это Hermès – бренд с почти 200-летней историей, который продолжает идти в ногу со временем. И сегодня он снова это подтвердил: Hermès представил миру коллекцию стильного городского транспорта.

Анри Д‘Ориньи, артистический директор Hermès, создал дизайн для новых скейтбордов и лонгбордов. Он использовал три архивных принта Дома: Bouclerie Modern, Sangles en zigzag и Cavalcadour.

Динамичности новым изделиям добавляет сочетание легкого букового дерева и клена: на таком «полотне» орнаменты Д‘Ориньи выглядят особенно современно.

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