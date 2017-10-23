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Осколки, стихи и целующаяся пара: как художники и поэт создали дизайн сумки Lady Dior

Иванна Петрович
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Вслед за успешной коллаборацией художника Джеффа Кунса с французским модным домом Louis Vuitton под названием Masters свою линию кастомизированных аксессуаров решил выпустить и бренд Dior. И если Louis Vuitton использовали репродукции работ Поля Гогена, Франсуа Буше, Клода Моне и других, то Dior пригласил современных художников и разрешил преобразить культовую модель Lady Dior. Напомним, что это уже второй эксперимент бренда над сумкой.

В этот раз в проекте приняло участие 9 художников из Лозанны, Сеула, Лос-Анджелеса, Парижа, Вашингтона и Нью-Йорка, а также один поэт – Джон Джиорно. Опираясь на собственные предпочтения, художники создали аксессуары с оригинальными деталями. Например, Джамилла Окубо из Вашингтона украсила сумку аппликациями из синего бисера, парижская художница Бэтти Мариани нарисовала портрет девушки в стиле абстракционизма, а Ли Бул покрыла поверхность осколками плексигласового стекла, которые символизируют протест против суеверий. В свою очередь поэт Джиорно написал на сумке строчки из своих стихов. Увидеть все сумки вместе можно будет на презентации 30 ноября, а уже с 1 декабря их можно будет приобрести.

Dior Lady Art Second Edition

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