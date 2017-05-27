Первое творение Гауди откроется для публичного доступа

Для всех, кто планирует поездку в Испанию — хорошие новости. Летний дом Casa Vicens — первое творение гения Антонио Гауди в Барселоне — откроет свои двери для всех желающих. Архитектор взялся за его строительство по заказу брокера Манеля Висана Монтанера в 1883 году и закончил к 1885.

С 1920 года дом в стиле каталонского модернизма на протяжении ста лет использовали как резиденцию, он был единственным проектом архитектора, закрытым для публичного доступа.

Сейчас Casa Vicens является всемирным наследием ЮНЕСКО. Последние два года он реконструировался такими архитекторами, как Хосе Антонио, Мартинес Лапенья, Элиас Торрес и Дэвид Гарсиа. Этой осенью дом начнет свое функционирование как музей и откроет свои двери для туристов.

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