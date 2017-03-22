Певица M.I.A., бренд Anna October и лучшие представители молодого поколения в мировой fashion-съемке Mercedes-Benz

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Сегодня в Лондоне состоится запуск рекламной кампании Mercedes Benz. Впервые кампейн будет представлен в виде fashion-истории в трех главах, для участия в первой из которых был выбран украинский бренд Anna October. Идея состоит в единении двух поколений: Generation Now, Generation Next. Главной героиней первой главы стала британская певица M.I.A. вместе со своей протеже, канадской рэп-исполнительницей Томми Дженезис. На фото, сделанных в горах Малибу, певица M.I.A. одета в пальто от дизайнера Анна Октябрь.

Все три главы fashion-истории были сняты Люком Гилфордом, американским фотографом, писателем и кинорежиссером, который выбрал Малибу за его диапазон света, дающий жизнь множеству настроений, цветов и энергий. Лидер нового поколения кинематографистов, Гилфорд уже успел посотрудничать с брендами Prada, Proenza Schouler и Maison Martin Margiela.

«Для меня было важно подчеркнуть эмоциональную составляющую истории. Я сделал акцент на человеческой связи M.I.A. и Томми, иллюстрируя их обмен энергией и вдохновением. Я хотел, чтобы их связь была честной и естественной, как начало удивительных отношений», – говорит Люк Гилфорд.

Подготовка Анны Октябрь к участию в международном проекте началась еще в ноябре прошлого года. Именно тогда представители Mercedes-Benz связались с двумя дизайнерами из Украины, Анной Октябрь и Anna K, с предложением о сотрудничестве на глобальном уровне. В конце января стало известно, что образ из весенне-летней коллекции Anna October был выбран для участия в 2017 #mbcollective Fashion Story наряду с дизайнерами из Канады, Германии и Китая.

«После нескольких отборов бренд был утвержден для участия, и мы выслали огромную коробку вещей в Лос-Анджелес, где и проходила сьемка. Затем, только в конце января, нам подтвердили, что фотографии вошли в съемку #mbcollective. Для образа британской певицы M.I.A. в первой главе истории было выбрано пальто из летней коллекции – элегантное, классическое, но с фирменной деталью – цветной отстрочкой зиг-загом», – поделилась Анна Октябрь.

Уже сегодня в Лондоне состоится презентация fashion-истории, где будет представлена специальная инсталляция с образом от Anna October.

«Мы занимались поддержкой дизайнера еще с ноября, регулярно получая брифы от команды Mercedes-Benz и Karla Otto. Но на самом деле, последние дни были, пожалуй, самыми напряженными. Мы проделали большую работу по подготовке инсталляции и сбору всех необходимых документов для визы, ведь личное присутствие дизайнера на событии – это невероятно важно», – рассказала сооснователь шоурума More Dash, где представлен бренд Anna October, Наталья Моденова.

Остальные главы новой fashion-истории будут представлены на протяжении всего года. Запуск Chapter 2 запланирован на июнь 2017.

Подготовила Анастасия Малая