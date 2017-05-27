Плохая социальная сеть: Facebook сокращает работу аккумулятора в несколько раз

В ходе эксперимента американского журналиста Джона Кетзера выяснилось, что приложение Facebook сокращает срок работы аккумулятора смартфона в несколько раз. Кетзер заметил, что его батарея садится быстрее, когда он пользуется приложением. После удаления Facebook смартфон на самом деле начал работать в два раза дольше.

Разработчик SRAX Аарон Хелтер рассказал, что многофункциональный Facebook пагубно влияет на состояние вашей батареи. Многие советуют выйти из приложения полностью, даже из фонового режима, тогда срок работы телефона продлится.

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