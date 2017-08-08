Почему ковбои странно себя ведут: бренд Stella McCartney представил свой первый фэшн-фильм

Следуя примеру модного Дома Gucci, представившего рекламную кампанию в стиле sci-fi кино, бренд Stella McCartney показал свой первый фэшн-фильм, не уступающий в необычности. Снять «инопланетную» ленту пригласили режиссера Филиппа Прайса. Он знаменит работой с визуальными эффектами. Новое видео является расширенной версией прошлой рекламной кампании, снятой Прайсом в 2016 году («Сверхъестественная долина»).

Основой для видео послужил футуризм в симбиозе с сюрреализмом и американской эстетикой. Как и для прошлых роликов, локация ранчо осталась неизменной. Все участники фильма одеты в наряды из последних коллекций от Stella McCartney, созданные с помощью особенной техники пошива. Также на некоторых моделях изображены переинтерпретированные принты картин Джорджа Стаббса.

«Я всегда любил вестерн и увлекалсся ездой на лошадях. Когда я увидел коллекцию Stella McCartney в Париже, то сразу представил картинку рекламной кампании», – говорит Прайс.

Будьте готовы к напряженному, окутывающему странными чувствами короткометражному фильму с инопланетными ковбоями из 70-х.

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