Поющие птицы на показе Dafna May FW 17-18

0 0 0

Свою коллекцию в рамках четвертого дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представил украинский бренд Dafna May. Напомним, в предыдущем сезоне выпускница лондонского Regent’s University Дафна Майберг впервые показала свою коллекцию под названием «Sweet 16», наполнив ее большим количеством разнообразных по крою нарядов с использованием яркого паттерна в виде цветных конфет. «Мне хотелось, чтобы каждая девушка, надев платье от Dafna May смогла почувствовать себя настоящей конфеткой», — прокомментировала дизайнер.

В новом сезоне главная героиня Дафны Майберг кардинально отличается от неуловимой sweetgirl, которую мы видели в весенне-летнем сезоне 2017. Ее женственный облик приобрел уверенности и сдержанности. На этот раз основным источником вдохновения послужили ярко-желтые певчие птицы, звуки которых могли слышать зрители, наблюдая за показом. В центре внимания оказались платья приталенного силуэта с вышивкой на воротниках, а также строгие брючные комплекты. Интересной деталью стала текстура ткани, напоминающая чешую, которая способная менять свой цвет и узор.

Коллекцию визуально можно разделить на три основных блока: первый — сдержанные комплекты из пиджаков, брюк и просторных юбок, не сковывающих движение, второй — платья разной длины с ярким паттерном птиц, и, наконец, третий — полупрозрачные, нежные наряды из бежевой и черной органзы с детализированной вышивкой. Завершающий акцент — аксессуары: мюлли на высоком каблуке гранатового, белоснежного и черного цвета, короткие и низкие кожаные перчатки ярких оттенков, а также широкие пояса.

Фото: Олег Гарбар

Текст: Екатерина Горбенко