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Приянка Чопра и Рози Хантингтон-Уайтли в чувственной рекламе Nirav Modi

Иванна Петрович
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Индийский бренд украшений Nirav Modi представил рекламную кампанию с участием Приянки Чопры, актрисы и победительницы конкурса Мисс Мира 2000, и британской модели Рози Хантингтон-Уайтли. На черно-белых фото, снятых Патриком Демаршелье, девушки позируют в роскошных ювелирных украшениях из новой коллекции.

«Всемирно популярные индианка Приянка и британка Рози показывают пересечение культур Запада и Востока. Новая линия украшений сочетает этнические элементы в дизайне и инновационные техники в обработке», — рассказал представитель марки для издания WWD.

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