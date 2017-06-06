Pull&Bear скопировал принт украинского бренда FINCH

Испанский бренд Pull&Bear выпустил принтованные вещи, повторяющие дизайн украинской марки FINCH. Подделки поступили в продажу с мая этого года и содержат узнаваемые элементы оригинального принта от художницы Наны Бяковой. Впервые коллекция с вариативными изображениями гимнастов была представлена в сентябре 2016 года в рамках Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. А в декабре покупатели могли прибрести оригиналы на 4 этаже в киевском ЦУМе. Принт Pull&Bear имеет дополнительные элементы, но дизайнеры FINCH не сомневаются в его первоисточнике.

«Добавить деталей недостаточно, чтобы скрыть плагиат. Принт и цветовые вариации, использованные в наших моделях, являются интеллектуальной собственностью художника и FINCH имеет эксклюзивные права на их использование. Одна из причин, почему я не разделяю увлечение референсами в fashion-среде, — грань между вдохновением и кражей может оказаться очень тонкой. Меня не удивляет, что нас копируют. Для FINCH копии — индикатор успешности идей. Продукт, в который наша идея интегрирована, в данном случае — футболка с принтом, вряд ли сможет составить конкуренцию оригиналу по материалам и качеству пошива, у него совсем другой сегмент. Но все-таки это возмутительный факт недобросовестности со стороны P&B. Мы будем лоббировать изъятие партии с копиями принта из продажи», — говорит дизайнер FINCH Катерина Бякова

Для FINCH это не первый случай копирования. В 2016 году российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на неделе моды в Париже портфель со встроенными планшетами, прототипом которого дизайнеры FINCH считают рюкзак TechPack с планшетом, автоматической подсветкой и зарядным устройством, созданный в коллаборации с Bright Inside.