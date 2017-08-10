Ralph & Russo покажет первую коллекцию прет-а-порте

Сегодня Ralph & Russo, кутюрный бренд из Лондона, подтвердил слухи о расширении своей специфики: в следующем месяце марка представит дебютную коллекцию ready-to-wear на показе в британской столице. Дизайнерский дом, который возглавляют Тамара Ральф и Майкл Руссо, существует с 2007 года и давно является постоянным гостем на парижской Неделе haute couture.

Тамара Ральф и Майкл Руссо

Теперь бренд планирует проводить шоу и в Лондоне: первый показ Ralph & Russo намечен на 15 сентября, 20:30 в Старом Биллингсгейте. Также шоу Ralph & Russo будет проходить на Неделе кутюрной моды в Париже в январе и июле.

В этом году марка отмечает юбилей – 10 лет. На ее счету работа с такими именитыми клиентками, как Анджелина Джоли, Бейонсе, Ким Кардашьян, – им пришлись по вкусу пышные шелковые платья от Ralph & Russo. В релизе будущей коллекции указано, что она останется верна ДНК бренда и его наследию, но в то же время будет независимой линией.

«Принимая во внимание космополитичность Лондона, этот город показался нам идеальным для запуска линии прет-а-порте. Мы продолжаем прислушиваться к спросу нашего покупателя и рынка, который продолжит стимулировать расширение вселенной Ralph & Russo», – прокомментировал Майкл Руссо.

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