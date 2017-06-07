Рем Колхас спроектирует последнюю башню Fondazione Prada

К концу строительства подходит последняя башня фонда культуры Fondazione Prada в Милане, где будут располагаться экспонаты современного искусства и ресторан. За проектирование восьмиэтажного сооружения совместно с архитектурным бюро ОМА взялся бывший журналист, голландец Рем Колхас, который в 2000-х прославился «звездными» проектами: библиотекой в Сиэтле, Домом музыки в Порту, штаб-квартирой CCTV, «Домом Роттердам» и другими. Именно он воплотил гениальные сооружения с необычными декорациями для показов Дома Prada и MiuMiu.

До 15 июня в одном здании фонда культуры пройдет показ фильмов мексиканского кинорежиссера Алехандро Иньярриту, известного по картинам «Выживший», «Сука-любовь», «Бердмэн».

Фондом культуры Fondazione Prada владеют Миучча Прада и Патрицио Бертелли, он был открыт два года назад в южной части Милана на территории бывшего винокуренного завода. Строительство последней башни должно закончиться к осени 2017 года.

Читайте также:

Кто кого: лучшие образы показов дизайнеров Mercedes-Benz Odesa Fashion Days