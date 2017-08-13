Sexico: Как Кара Делевинь отпраздновала свое 25-летие

12 августа свой 25-й день рождения отметила британская супермодель Кара Делевинь. Отпраздновать юбилей девушка отправилась в Мексику. Компанию ей составили модели Джорджия Мэй Джаггер и Элис Деллал, диджей Lady Mary Charteris, режиссер Таллула Брокмен, актриса Жозефин де ла Бом.

Как сообщает издание People, сначала девушки поехали в Мехико, где сразу отправились исследовать руины племени Майя, а после провели остаток дня в комплексе Chablé resort and spa, откуда отправились в круиз на яхте.

Темой мероприятия Делевинь обозначила сексуальность и веселье. Каждому участнику «лагеря Кары» полагались футболки с надписями Team Delevingne и Tour el Mexico 2017.

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