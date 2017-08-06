Шах и мат: клетка как лучший тренд сезона pre-fall

Нет ничего удивительного в том, что клетчатый принт возвели в ранг классического. Это один из самых многогранных и разноплановых рисунков на ткани, который является идеальным полотном для самовыражения кутюрье. В нашей подборке вы увидите не только клетчатые наряды must-have, но и почерпнете свежие идеи для их неочевидного стайлинга.

В сезоне pre-fall дизайнеры разгулялись не на шутку и представили великое множество вариаций как и самой клетки, так и фасонов одежды с таким узором. В коллекциях мы видим платья и костюмы, которые зачастую балансируют на грани сразу нескольких стилей – lady-like, ретро и неогранж.

Марка Rag & Bone, к примеру, вовсе смешивает мелкую и крупную клетку виши в одном образе, а Off-White разбавляет асимметричные комплекты с юбками и платьями-пальто при помощи неоновых цветов. Victoria Beckham успешно экспериментирует с миксом из полоски и клетки будто из школьных тетрадей: в результате видим запоминающийся небрежно-элегантный look.

У Balenciaga замечаем интересную игру с объемами – этому пальто также вторит более консервативная модель Prada, а Chanel предлагает вариант из рыхлого темного твида.

Виндзорская клетка оказалась частым гостем на предосенних показах, однако привычных брючных костюмов из нее почти не представлено. Это и к лучшему: новые варианты силуэтов и кроя позволяют экспериментировать со знанием дела.

Tibi / Ports 1961 / Victoria Beckham

Carven / Carolina Herrera / Tibi

И напоследок предлагаем взглянуть на не менее интересные вариации этого тренда, который не сдает своих позиций уже который зимний сезон. Классика трансформировалась в модерн в клетчатых нарядах от Miu Miu, Balmain, Balenciaga, Rosetta Getty и многих других брендов.

Rosetta Getty / Miu Miu / Balmain

Balenciaga / Rag & Bone / Rosetta Getty

Carolina Herrera / 3.1 Phillip Lim / Miu Miu

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