Соня Плакидюк: «Модель — очень важная часть картинки, она мой холст»

Людей всегда интересует обратная сторона шоу-бизнеса и восхождения на модный Олимп, которая далеко не всегда оказывается столь же красивой, как глянцевая обложка. Мы пообщались с одной из самых успешных и востребованных фотографов селебрити, экспертом шоу Ukraine’s Next Top Models Соней Плакидюк, ведь она активнее остальных наблюдает за становлением звезд по ту сторону камеры и собственноручно останавливает момент, который потом войдет в историю. Соня не устает вдохновлять своей неисчерпаемой энергией и удивлять новыми совершенными работами, а как ей это удается — мы рассказали в нашем интервью.

Как на твой взгляд, съемка звезд для обложек глянца входят в рамки fashion-фотографии?

Ты знаешь, раньше действительно было очень четкое разделение: одни фотографы снимают звезд и совсем другие — моду. Да и шоубизнес в Украине родился гораздо раньше fashion-индустрии, поэтому априори это были разные люди. Если честно, то еще каких-то 15-20 лет назад того, что сейчас принято называть громким словом fashion, попросту не было, и именитые фотографы являлись таковыми только потому, что снимали знаменитостей, а не одежду. Кто самый крутой? Тот, кто снимает звезд. Было заметное различие между съемками афиш, обложек для кассет и первыми фотографиями коллекций. И только сейчас все смешалось в какой-то закономерный микс. Селебрити, которые ко мне обращаются, хотят не просто констатацию, а емкую и особенную историю, с учетом мировых тенденций, с ретушью, как в итальянском Vogue, с крутыми стилистами. Когда картинку интересно рассматривать, в ней есть динамика и какой-то мэджик из fashion-глянца — только тогда это крутая афиша или обложка сингла. В какой-то момент я для себя поняла, что страшно люблю снимать обложки и афиши. В один кадр нужно вместить максимум информации: душевное состояние артиста, посыл нового альбома или программы, цветоформы, над которыми работал стилист, — и все это должно быть лаконичным и хорошо читаться.

Какие все-таки эмоции должна вызывать фотография?

Один из моих любимых фотографов — Ги Бурден. Его работы очень неоднозначны, но их интересно рассматривать, как картину, с точки зрения расположения цветовых пятен, эстетики. На мой взгляд, не всегда картинка должна быть красивой и всем нравиться. Вообще история о том, чтобы всем нравиться, заводит не туда, куда надо. Я за то, чтобы фотография вызывала определенный набор эмоций и ее захотелось пересмотреть еще раз или даже сохранить себе в заветные downloads.

Как ты смотришь на те изменения, которые происходят в европейском глянце? Теперь на каждой отретушированной фотографии будет стоять пометка «отредактировано».

Если разобраться — странная история. Вернее переоцененная. Фотография появилась как переходное звено от картин. Людям всегда хотелось запечатлеть себя любимых в самом выгодном свете. Когда придворные художники делали портреты королев и знати, никто не рисовал прыщи и варикоз, а наоборот — делался акцент на модные штучки того времени. Когда только начиналось развитие фотографии, разрешение техники не позволяло рассмотреть столько изъянов человеческого тела, сколько сейчас позволяет матрица даже самых доступных камер — поэтому появилась ретушь.

Как по мне, грамотная и качественная ретушь (а не адский блюр и ликвифай вопреки физике человеческого тела) лишь доводит до идеала кропотливую работу команды профессионалов. Иногда сталкиваешься с тем, что нужно работать линзой, которая «толстит», у модели остались резинки от белья или даже вскочил герпес на прелестной губе. Если все вышеперечисленное не является арт-задумкой, то это нужно поправить ретушью, иначе получится «грязь», отвлекающая зрителя от главного. Плохо, конечно, что юные неокрепшие умы девочек-подростков не способны анализировать картинку, что влечет за собой погоню за мнимым совершенством, но в то же время не понимаю стигматизацию ретуши как таковой. Когда в комментариях под фотографией орут «тонна фотошопа!», нужно понимать, что эти же люди прибегут под исходник поохать насчет изъянов фигуры или несовершенства зубного ряда. Люди любят красивые картинки и ненавидят эти картинки за красоту в равной мере — что поделать (смеется).

Случается ли такое, что твое видение героя на фото не совпадает с его собственным?

Заказчик для меня — всегда полноправный участник процесса. Мне важно знать, что я правильно поняла задачу и безошибочно ее реализую, а не делаю что-то исключительно на свой вкус, чтобы потом высокомерно фыркнуть, мол, я художник, я так вижу.

Но последние годы я очень избирательна в заказах, особенно насчет того, что касается дизайнеров — я ищу в человеке полное доверие. Если чувствую, что человек не верит мне или не знает, чего хочет — не работаю с ним в принципе. Мне это не интересно в плане роста. Сфотографировать одежду качественно в хорошем свете могу не одна я, мне кажется, уже только ленивый не купил себе камеру и не освоился мало-мальски в студийном свете. Но для чего-то действительно интересного я ищу контакт и взаимную суперсимпатию.

Какой должна быть модель, чтобы она могла оказаться у тебя в объективе ?

Если мне категорически не нравится модель, то я не могу ее подать на 100 процентов. Есть типажи красоты, которые мне не близки, хотя они и пользуются большой популярностью. Допустим, та же Жизель Бюндхен, любимица миллиардов, для меня не является эталоном женской красоты — слишком классическая, плюс я не очень люблю длинные лица. Мне, наоборот, подавай красоток на грани схожества с инопланетянами: широко расставленные глаза, микро-нос, смесь кровей, слишком детское лицо… Модель — очень важная часть картинки, она мой холст. Было такое, что мы несколько раз переносили съемку, потому что заболела модель, хотя мне предлагали заменить ее на другую. После замены одной детали все рассыпается, ведь борщ на колбасках вместо капусты — уже не борщ (смеется).

Кто из фотографов в мировой истории повлиял на формирование твоего вкуса?

Мерт Алас и Маркус Пиггот, хотя для меня остается загадкой, как они работают в паре — я бы не смогла работать с кем-то еще как с полноправным владыкой кадра.

Эллен фон Унверт — для меня образец того, как быть идеальной трансляцией своих картинок: она будто светится изнутри и вокруг нее сразу организовывается праздник с ее фотосетов. С Эллен мне довелось совершенно случайно познакомиться в Париже. Это стало своего рода переломным моментом — не потому, что я увидела своего кумира, а потому, что убедилась в том, что Эллен транслирует в свои работы внутреннее состояние. Эллен — ходячая концентрация того, что она делает. В этой гармонии зарыт секрет такой работы, когда людям хочется смотреть и на тебя, и на то, что ты делаешь.

Где ты черпаешь энергию и вдохновение, чтобы создавать что-то новое и все успевать?

На съемке я полна вдохновения, если мне очень нравится модель, вещи, люди вокруг. Если этой магии нет, то и вдохновения нет. Это не зависит от того, насколько я уставшая. Бывает, что несколько суток подряд снимаешь, живешь буквально на раскладушке в студии — и вот, на пятый день, когда, казалось бы, уже хочется застрелиться, случается та самая магия. Немаловажно, когда у тебя крутая команда. Дружить некогда, поэтому постоянно дружишь на работе. Если работаешь в комфортной для себя атмосфере, с друзьями, в которых ты уверен, тогда вдохновение и силы появляются сами собой.

Поделись своими планами на ближайшее время.

Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Вечно нахожусь меж двух крайностей: с одной стороны, хочется четеньких целей, сложенных в не менее четенький жизненный план, но, черт возьми, как только ты что-то спланировал до мелочей, начинаются нюансы. И вот эти «нюансики» иногда способны перевернуть все с ног на голову — и происходит виртуозный кавардак, в результате которого происходит незапланированное благо и еще менее запланированное антиблаго. Так и живу, стараюсь не загадывать наперед, чтобы не лить потом горькие слезы под не особо утешительное свое же «я так и знала». Стараюсь быть гибкой и адаптировать свои планы под обстоятельства. Очень стараюсь! А пока я с головой в процессе съемок нового сезона Ukraine’s Next Top Model, то желания мои весьма аскетичны: поспать и успеть снять всех, кого обещала снять, а после — еще раз поспать.