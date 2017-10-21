Составляй резюме: королевская семья ищет сотрудника

Вы когда-нибудь мечтали устроиться на работу в королевскую семью? Если да, то принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовы исполнить вашу мечту. В Кенсингтонский дворец ищут работника в команду на должность старшего сотрудника по связи. В его обязанности будет входить мониторинг медиаресурсов и коммуникация с аудиторией через социальные сети, Интернет и традиционную прессу.

Позиция временная, однако сотрудника берут на полный рабочий день. Как сообщается в официальном заявлении, работа будет занимать чуть больше 35 часов в неделю, а в контракт включен декретный отпуск.

Главным требованием является внушительный опыт в области коммуникаций, маркетинга или СМИ. Также важно, чтобы человек мог самостоятельно принимать важные решения, корректно обрабатывать конфиденциальную информацию в любое время, а также использовал только проверенные факты и суждения, проявляя особую осторожность. Вакансия открыта только до 26 октября, всем желающим стоит поторопиться.

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