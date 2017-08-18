Задача современного искусства — вызывать эмоции с помощью нестандартных сочетаний, форм и материалов, их комбинация создает скрытый смысл, который всегда приятно разгадывать.

Арт-галерея Nebo Art Gallery, специализирующаяся на современном искусстве, была основана в 2010 году. За 7 лет существования там было проведено более полусотни художественных выставок и подготовлено несколько каталогов. Цель проекта — в объединении художников с разных стран, которые работают с оригинальными техниками и представляют стили разнообразных школ и творческих поколений.

В этот раз галерея предоставляет возможность с 17 августа по 19 сентября посетить одну из лучших своих выставок Snake Kiss, которая состоит из живописи и графики украинской художницы Лизы Репко, более известной под псевдонимом Lizave.

«Дикое и необузданное есть в каждом из нас. Героини моих картин все очень искренние. Они олицетворяют одну персону, возможно, даже меня, и трансформируются с течением времени. Неизменным остается лишь неистовое стремление к единству с природой и окружающим миром. Сюжеты работ основываются на бессознательном и берут начало из генетической памяти, сохраняющей информацию о наших далеких предках», — рассказывает художница.

Идею единения с природой Lizave передает с помощью «игры с цветом». По словам Репко, весомое влияние на нее оказали работы примитивистов, которые использовали понятные символы, обыгрывая их наивными формами. Ей самой удалось найти гармонию с течением прошлого века и трендом на графический дизайн. В результате простые формы достигли особой выразительности.

Адрес: Киев, ул. Драгомирова, 14

neboartgallery.com

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