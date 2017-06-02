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Стену бутика Paul Smith в Лос-Анджелесе окрасили в цвета радуги

Иванна Петрович
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До объявления tumblr pink главным цветом нового поколения миллениалов и Instagram-блогеров, в 2005 году бренд Paul Smith уже отрыл в Лос-Анджелесе знаменитый магазин с ярко-розовым экстерьером. Броский цвет отображал один из наиболее повторяющихся оттенков в его коллекциях. Фасад здания давно является популярной точкой для фото и видеосъемок, однако дизайнер Пол Смит решил привлечь еще больше внимания к своему магазину. На период LA Pride с 10 по 11 июня — одного из самых крупных маршей равенства в США — одну из стен бутика окрасили в цвета радуги.

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