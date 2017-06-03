Танцы до утра: где провести выходные в Одессе

Кроме расписания показов на Mercedes-Benz Odessa Fashion Week, не менее важно знать, куда пойти после. Редакция FW-Daily публикует свой план на выходные. Сохраните, чтобы не пропустить самые зажигательные вечеринки этого сезона.
3 июня в 21.00 состоится вечеринка одесского бренда WeAnnnaBe в Central Bar, где выступит популярный артист Рожден Ануси.
Для тех, кто решит продолжить танцевать, сегодня новый клубный сезон открывает Caleton, где сыграет DJ Piem из Барселоны.
Также, 3 и 4 числа в Mantra Beach Club сыграют Noir, Monkey Brothers и Shushukin.
А в завершение уикенда свою концептуальную вечеринку проведёт бренд SSUR.