Танцы до утра: где провести выходные в Одессе

Кроме расписания показов на Mercedes-Benz Odessa Fashion Week, не менее важно знать, куда пойти после. Редакция FW-Daily публикует свой план на выходные. Сохраните, чтобы не пропустить самые зажигательные вечеринки этого сезона.

3 июня в 21.00 состоится вечеринка одесского бренда WeAnnnaBe в Central Bar, где выступит популярный артист Рожден Ануси.

Для тех, кто решит продолжить танцевать, сегодня новый клубный сезон открывает Caleton, где сыграет DJ Piem из Барселоны.

Уже сегодня! Долгожданное открытие клуба с Piem, резидентом Pacha 🍒Barcelona 🔥🌪💥🍾 A post shared by Caletón (@caleton_official) on Jun 3, 2017 at 1:29am PDT

Также, 3 и 4 числа в Mantra Beach Club сыграют Noir, Monkey Brothers и Shushukin.

Club Opening Weekend 2-3-4 June | ODESSA ~ ARCADIA 2 июня, расправив белые паруса, Mantra Beach Club мчит навстречу неизведанному. Добро пожаловать на борт! Мы открываем новый клубный сезон. RSVP: +38 068 108 0011 ૐ WELC’Om ON BOARD MANTRAPEOPLE ૐ A post shared by MANTRA BEACH CLUB ૐODESSA (@mantra_beach_club) on May 25, 2017 at 8:43am PDT

А в завершение уикенда свою концептуальную вечеринку проведёт бренд SSUR.