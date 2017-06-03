Мода

Танцы до утра: где провести выходные в Одессе

Янина Борисова
Models Cara Delevingne (L) and Joan Smalls (R) present creations by British designer Stella McCartney as part of her Fall/Winter 2014-2015 women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week March 3, 2014. REUTERS/Benoit Tessier (FRANCE - Tags: FASHION TPX IMAGES OF THE DAY) *** Local Caption *** Model Cara Delevingne (kiri) dan Joan Small (kanan) mengenakan busana rancangan Stella McCartney sebagai bagian dari peragaan busana siap pakai wanita Musim Gugur/Musim Dingin 2014-2015 koleksinya di Pekan Mode Paris di Paris, Perancis, Senin (3/3). ANTARA FOTO/REUTERS/Benoit Tessier/ox/14.

Кроме расписания показов на Mercedes-Benz Odessa Fashion Week, не менее важно знать, куда пойти после. Редакция FW-Daily публикует свой план на выходные. Сохраните, чтобы не пропустить самые зажигательные вечеринки этого сезона.

3 июня в 21.00 состоится вечеринка одесского бренда WeAnnnaBe в Central Bar, где выступит  популярный артист Рожден Ануси.

Для тех, кто решит продолжить танцевать, сегодня новый клубный сезон открывает Caleton, где сыграет DJ Piem из Барселоны.

Также, 3 и 4 числа в Mantra Beach Club сыграют Noir, Monkey Brothers и Shushukin.

А в завершение уикенда свою концептуальную вечеринку проведёт бренд SSUR.

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