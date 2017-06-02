Коллекции

Тим Уокер и Карин Ройтфельд в новой рекламной кампании Alberta Ferretti

Иванна Петрович
Alberta-Ferretti-AdvAW17-05-800x470-1496327327-1

Для работы над рекламной кампанией коллекции осень-зима 2017-18 бренд Alberta Ferretti пригласил поистине звездный состав. В качестве фотографа выступил Тим Уокер, известный благодаря своим сказочным снимкам. Бывший главный редактор Vogue Paris и основательница журнала CR Карин Ройтфельд была стилистом. Стать главными героинями съемки удостоились модели Лекси Болинг, Кики Уиллемс и Линейзи Монтеро.

«В своей коллекции я хотела воплотить чувственную атмосферу любимого города — Венеции. При выборе фотографа я была уверенна, что только Тим со своим особенным магическим взглядом на реальность сможет отобразить мою идею», — поделилась дизайнер Альберта Ферретти.

Alberta Ferrettialberta-ferretti-01.nocrop.w1800.h1330.2xalberta-ferretti-03.nocrop.w1800.h1330.2xalberta-ferretti-07.nocrop.w1800.h1330.2xalberta-ferretti-08.nocrop.w1800.h1330.2x

Читайте также: Календарь Pirelli 2018 снимет фотограф-сказочник Тим Уокер

Карин Ройтфельд наградят премией Art de Vivre

Будет интересно

d2e5309c9860732bf86d65f23b9a1af2_fitted_740x10000

Сицилийские пейзажи в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

rexfeatures_8848758d

Микс стилей в круизной коллекции Gucci 2018

Co-Cover

Слиперы путешественника от бренда Charlotte Olympia