Тим Уокер и Карин Ройтфельд в новой рекламной кампании Alberta Ferretti

Для работы над рекламной кампанией коллекции осень-зима 2017-18 бренд Alberta Ferretti пригласил поистине звездный состав. В качестве фотографа выступил Тим Уокер, известный благодаря своим сказочным снимкам. Бывший главный редактор Vogue Paris и основательница журнала CR Карин Ройтфельд была стилистом. Стать главными героинями съемки удостоились модели Лекси Болинг, Кики Уиллемс и Линейзи Монтеро.

«В своей коллекции я хотела воплотить чувственную атмосферу любимого города — Венеции. При выборе фотографа я была уверенна, что только Тим со своим особенным магическим взглядом на реальность сможет отобразить мою идею», — поделилась дизайнер Альберта Ферретти.

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