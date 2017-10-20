Цвет недели: Королевский лиловый

Оттенки фиолетового признаны самыми энигматичными во всей палитре. Их вариациям обычно присваивают имена цветов: фиалковый, лавандовый, лиловый – перед глазами возникает не абстрактный цвет, а вполне конкретный визуальный образ и его аромат. На этой неделе редакция FW-Daily выбрала универсальный оттенок фиолетового Royal Lilac, пограничный между фиалковым и пастельным лавандовым.

Мода: Mary Katrantzou, Missoni, Balenciaga, Olivier Theyskens

Наконец-то миф о том, что глубокий лиловый хорош только в бархате, развеян. Не иначе как дизайнеры исследуют возможности этого цвета в своих коллекциях – или почему он тогда так часто мелькает на подиуме? Royal Lilac переливается в шелке, шелестит в тонких клеенчатых нарядах и отблескивает пайетками. Интересно, что чаще всего этот цвет предпочитают не смешивать ни с каким другим, ведь он «королевский», а значит, самодостаточный.

Lemaire / Mary Katrantzou / Sies Marjan

Balenciaga / Missoni / Salvatore Ferragamo

Искусство: урбанистические картины Чарльза Шилера

В начале 20-го века городские пейзажи Америки на картинах почти не изображали. Так продолжалось до появления Чарльза Шилера, художника и фотографа, для которого кисть и фотоаппарат были «еще одной парой глаз», как он говорил сам. Шилер был первым, кто увидел поэтичность в американских небоскребах, мостах, фабриках и запечатлел процесс модернизации страны в своих произведениях.

Необычные ракурсы, с которых будто «сняты» его картины (так и было – сначала Чарльз делал фотографию, а затем рисовал с нее), создают эффект присутствия, а в более поздний период Шилер «накладывал» одну перспективу на другую – как на картине On A Shaker Theme.

Millyard Passage, 1948 / On A Shaker Theme, 1956

Золотые ворота, 1955 / Окна, 1952

Музыка: Goldfrapp — Systemagic

Британцы Goldfrapp наконец вернулись с новым альбомом. Если в последних сборниках Goldfrapp явно тянуло к фолктронике, то в Silver Eye они снова взялись за любимый синти-поп. Маршевых ритмов и меланхоличного голоса Элисон Голдфрапп оказалось достаточно, чтобы песни гармонично перетекали одна в другую, формируя очень цельное впечатление от альбома. Silver Eye удачно балансирует на грани попа и мрачной электроники, так что понравится фанатам обоих жанров.

Интерьер: Pantone Concept Store в Милане

Королевский лиловый – нечастый гость в оформлении интерьеров, но этот цвет точно можно найти в концепт-стори главного «цветового эксперта» в моде – агентства Pantone. Белое оформление служит отличным полотном для всех изделий, которые посетитель здесь видит: от последней коллекции футболок со знаменитыми пантоновскими «квадратиками» до аксессуаров с ними же.

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