Ульяна Бойко: «Потенциал L’Officiel не раскрыт и наполовину»

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Последний месяц стал переломным сразу для двух модных изданий – L’Officiel и PINK. После 6 лет на должности главного редактора украинского PINK, с января 2017 года Ульяна Бойко займет аналогичное место в L’Officiel Украина. Редакция FW-Daily выяснила, как на самом деле проходил отбор на должность, кто еще войдет в новую команду и как неожиданное для многих назначение повлияет на работу онлайн-версии журнала L’Officiel.

Как проходил отбор на должность главного редактора журнала L’Officiel?

Для себя мы решили, что L’Officiel – это Ватикан. Поэтому в Париже у нас есть свой конклав, который принимает решение относительно любых назначений. Как правило, он тайный. Все переговоры ведутся долго, каждая кандидатура рассматривается под огромной лупой. Кандидат должен быть социально активным, хорошо коммуницировать с рекламным рынком и светским обществом, быть профессионалом своего дела.

После стольких лет работы в PINK, для многих ваше назначение стало большим сюрпризом. Почему вы решили подать свою кандидатуру?

Мысленно я давно планировала работать в L’Officiel, для меня это следующий виток карьеры. В журнале PINK я сделала все, что могла. Не скажу, что мне стало скучно, просто захотелось иных масштабов и глобального развития.

В разговоре с сотрудниками PINK нам сообщили, что вы и дальше будете продолжать работу над журналом. В чем именно заключается сотрудничество?

Я не могу уйти в полной мере, потому что PINK входит в портфель ИД «Вавилон» наряду с L’Officiel, L’Officiel Hommes и XXL. Я буду курировать контент, обсуждать с новым главным редактором идеи и редакционный план, но только в ближайшее время. Сейчас я уже практически полностью погружена в подготовку мартовского номера L’Officiel.

Как вы планируете формировать новую команду L’Officiel? Будете ли привлекать коллег из PINK?

Сейчас я занята формированием команды: авторы, стилисты, редактор отдела моды, фотографы… L’Officiel и PINK – издания с разной целевой аудиторией, поэтому и команды должны быть разными. Уже в феврале мы сообщим о кадровых изменениях и объявим членов обновленной команды.

Интересно, что новый главный редактор PINK Наталья Мирошниченко до этого также работала в PINK, но выпускающим редактором, а редакции изданий и вовсе находятся в одном здании. Ощущается ли на данный момент переход из одного журнала в другой, кроме того, что теперь ваш офис находится этажом ниже?

Начнем с того, что для Натальи это прежде всего карьерный рост, следующая ступень. Я доверяю ей как профессионалу и уверена в ее силах. Пока я не задумываюсь о переходе как состоявшемся факте. Я руковожу редакцией PINK с 19 лет, за шесть лет многое случилось, и этот журнал – мое детище. Я не могу за неделю или месяц переключиться и перестать думать о нем. К L’Officiel я еще присматриваюсь, мы с ним на вы. Пока я вникаю в детали, разрабатываю новую сетку журнала и рубрикатор, изучаю долгую историю, ведь в этом году изданию исполнилось 95 лет! Сейчас я активно общаюсь с коллегами из Франции относительно успешных кейсов и проектов, которые можно интегрировать в украинский медиа-рынок.

L’Officiel Украина и L’Officiel-Online всегда существовали как два совершенно разных и не связанных между собой издания. Планируете ли вы вникать в работу онлайн-версии?

Нет, не планирую. Как вы верно заметили, это два разных продукта, но я готова придумывать совместные проекты как с L’Officiel-Online, так и с L’Officiel Номмеs. Мы живем в эпоху кросс-медийных проектов, и я готова пользоваться этой ситуацией.

Как обстоит ситуация с рекламой и коммерцией? Все говорят, что дела идут в гору, в то время как Виктор Шкулев утверждает обратное.

Я не привыкла считать чужие деньги, но в случае со Шкулевым вопрос в том, что на территории Украины его издательский дом представлен в виде филиала, а перевод денег из одной страны в другую за вычетом налогов – не совсем интересная история.

Издательский бизнес – один из самых сложных, иногда он напоминает адов котел. Безусловно, после темной ночи наступает рассвет: объемы рекламы увеличиваются, как увеличивается и стоимость размещений. Мы привязаны к курсу валют, потому что бумагу и краску типография везет из Европы, да и съемки заграницей тоже стоят немало. Математика у нас простая: стоимость редакционных затрат, печати и дистрибуции формирует абсолютно прозрачную цену на рекламу, адекватную нашим затратам. Я не понимаю, как в журнале с тиражом в 50 000 тысяч полоса стоит 5000 грн – здесь закон логики не действует. Мы пережили тяжелые времена за счет сокращения количества полос в журналах, это было болезненно для контента, но сейчас ситуация выравнивается.

Как считаете, появление такого большого рекламодателя, как ЦУМ будет стимулировать других ретейлеров тратить на рекламу больше?

Каждый бренд решает свои маркетинговые задачи самостоятельно. ЦУМ – не только рекламодатель, а еще и грандиозный проект для ретейлеров. Безусловно, это задает тон и показывает, что рынок развивается и нельзя стоять на месте.

Как вы оцениваете ЦУМ в целом?

Как и все, я ждала его открытия – любопытно же. Многие детали я знала наперед, потому что команда L’Officiel выпустила гид по Киеву совместно с ЦУМом, а я была арт-директором этого проекта. Я желаю ребятам процветания и успешного ведения бизнеса.

Возвращаясь к нашей основной теме, какие цели вы ставите перед собой на новой должности и чего ожидать от вашего первого номера L’Officiel уже в марте этого года?

Я верю в то, что потенциал L’Officiel не раскрыт и наполовину, поэтому моя задача проста – сделать L’Officiel изданием о моде №1 в Украине. Я знаю механизмы решения этих задач, и я полна сил. Да, как истинный перфекционист, в чем-то я сомневаюсь, но четко ставлю перед собой цели и иду к ним. По большому счету, структура всех глянцевых журналов одинакова, и удивлять можно лишь героями, сумасшедшими съемками и новым подходом к привычным вещам. Чтобы быть первыми, необходимо открывать новые имена, рассказывать неизвестные истории и постоянно держать руку на пульсе. Но все же я не люблю говорить о планах. Давайте просто дождемся конца февраля, когда выйдет мой первый номер – тогда и обсудим.

Беседовала Анастасия Малая