Вещь дня, Мода

Вещь дня: Брошь Alexander McQueen

Екатерина Попова
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Демонстрируем свою силу и независимость с аксессуаром, который можно внести в разряд вечных, – брошью. Крупная декорированная брошь стала настоящим must have сезона. Смело достаем винтажные броши из бабушкиного сундука – они в осенне-зимнем сезоне будут кстати как никогда.

Alexander McQueen в новой коллекции представил брошь из полированного золота и посеребренной меди с драгоценными камнями и фигурами лесных животных. Такой аксессуар создаст образ настоящей леди в наряде любого цвета и формы. Чтобы добавить ноту благородства, носите брошь на лацканах пиджаков или пальто.

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Фото: net-a-porter.com

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