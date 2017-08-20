Вещь дня: Топ Caroline Constas

Как же летом хочется поближе к морю. До сих пор не знаете, что взять с собой в круиз? Вещи морского стиля буду как нельзя кстати. Флотская экипировка вдохновляет дизайнеров на создание одежды и аксессуаров с горизонтальными или вертикальными полосами. Жемчужные серьги, забавные сумки в форме пароходов, тельняшки, матросские брюки и рубашки в полоску – классика морского стиля всегда актуальна.

Мы выбрали для вас топ в морском стиле Caroline Constas, который создаст настроение прибережного отдыха в городе. Такой следует носить с джинсами с завышенной талией или с юбкой макси. И не забудьте о трех главных морских цветах – синем, белом и красном.

Фото: net-a-porter.com

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