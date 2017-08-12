Вещь дня, Мода

Вещь дня: Туфли Prada

Екатерина Попова
Без имени-1

Летом солнце хочется видеть круглосуточно. Днем оно дарит нам хорошую погоду, а ночью его заменит солнечная пара «золотых туфель». Пожалуй, современной Золушке наскучили банальные лодочки или босоножки. Теперь она в поисках блистательной пары с fashion-излишествами в стиле over the top.

Сегодня мы выбираем супермодную в этом сезоне металлизированную пару Prada, которая будет в буквальном смысле освещать нам путь. За счет розовой силиконовой спортивной застежки снижается градус торжественности, поэтому носить туфли можно не только на светские выходы. Почувствуйте себя модницей со стажем с туфлями Prada.

860758_fr_xl

860758_ou_xl

860758_bk_xl

860758_cu_xl

Фото: net-a-porter.com

Читайте также:

Феминистский message на новых футболках Prada

Кто она? Келли Биман, автор картин с дизайнами Dior, Loewe, J. W. Anderson и Prada

Будет интересно

olympialetan-lancome-2

Страна чудес от Олимпии Ле-Тан в ее новой коллекции для Lancome

image

Нежно снаружи, смело внутри: Клаудия Шиффер выпустила коллекцию косметики

Untitled-2

Вещь дня: Блуза Rejina Pyo