Вещь дня: Туфли Prada

Летом солнце хочется видеть круглосуточно. Днем оно дарит нам хорошую погоду, а ночью его заменит солнечная пара «золотых туфель». Пожалуй, современной Золушке наскучили банальные лодочки или босоножки. Теперь она в поисках блистательной пары с fashion-излишествами в стиле over the top.

Сегодня мы выбираем супермодную в этом сезоне металлизированную пару Prada, которая будет в буквальном смысле освещать нам путь. За счет розовой силиконовой спортивной застежки снижается градус торжественности, поэтому носить туфли можно не только на светские выходы. Почувствуйте себя модницей со стажем с туфлями Prada.

Фото: net-a-porter.com

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Кто она? Келли Биман, автор картин с дизайнами Dior, Loewe, J. W. Anderson и Prada