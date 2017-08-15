Вещь дня: Юбка Tom Ford

Чего только не случалось в моде. Например, виниловые вещи, привычно ассоциирующиеся с образами эксцентричных рок-звезд, сегодня на острие моды. Дизайнеры задают тон и демонстрируют полное разнообразие кроя и фасона из винила. Пришло время пересмотреть свое отношение к супермодным в этом сезоне вещам, покрытым блестящим лаком.

Поддаться соблазну и надеть винил можно прямо сейчас — юбка Tom Ford идеально впишется в ваш гардероб. Носить такую следует со свитшотом или топом с воланами, с удлиненными пиджаками или тренчами. В жару в такой юбке будет некомфортно, зато в прохладные дни она будет очень кстати.

Фото: net-a-porter.com

Читайте также:

3 цвета Pantone названы в честь известных личностей

#GirlsGonnaHaveCharity: благотворительный pop-up store в рамках Недели моды в Киеве