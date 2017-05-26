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Закрытое общество: О чем говорили в перерывах между Kiev Fashion Marketing Forum

Анастасия Малая
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Не секрет, что самые интересные разговоры обычно происходят за чашкой кофе. Тем более на Kiev Fashion Marketing Forum, где за ланчем вместе собираются гости, спикеры и организаторы события. Именно там в непринужденной дружеской обстановке рождались идеи новых проектов и коллабораций. Редакция FW-Daily побывала на одном из таких бизнес-ланчей и выяснила, о чем говорили участники главного fashion-события этого мая.

Во время Kiev Fashion Marketing Forum, чтобы не противоречить активному темпу лекций и не мешать насыщенному расписанию, на обед выделяется ровно один час. Нужно отдать должное, этого времени вполне достаточно, ведь кафе, в котором проходил бизнес-ланч, находится в двух шагах от места проведения форума — отеля «Крещатик». Вид из панорамного окна на главную улицу столицы и приятная атмосфера в кафе «Моменты» сделали встречу по-настоящему вдохновляющей, как и должно быть у людей, готовых посвятить свою жизнь работе в моде. Соблюдая последние тренды сезона, подавали только здоровую еду.
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«Наверное, самое интересное в наших форумах — это возможность живого общения во время брейков и ланчей. Хотя свободного времени было не так много, успевали обсудить, мне кажется, все! Во время обеда одна тема то и дело сменяла другую: говорили и о нейромаркетинге, и о когнитивистике, и о влиянии новых технологий на психологию покупателя, активно велись обсуждения новых интерактивных точек контакта с клиентом. Словом, было интересно!» — говорит Слава Авраменко, исполнительный директор проекта Kiev Fashion Institute.
После первых фраз об инвестициях, бизнес-стратегиях и нейромаркетинге все представления о светских модных разговорах были разбиты вдребезги. Никаких обсуждений диет и маникюра — только бизнес и работа.
«Мы всегда обсуждаем те лекции, которые прослушали, бизнес-идеи, коллаборации. В этот раз один из наших лекторов даже договорился о сотрудничестве с одним из студентов. Очень здорово наблюдать за такими событиями. Тесный круг, который мы создаем, — это определенное комьюнити, которое хочет работать вместе и шерить новые идеи», — рассказала основательница Kiev Fashion Institute Дарья Шаповалова.
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Так как слушателями Kiev Fashion Marketing Forum на этот раз стали владельцы брендов и компаний, каждый из них задавал тему, интересную и полезную ему.
«Говорили о специфике работы с итальянскими и другими иностранными производителями. Обменивались опытом работы на рынках ЕС. Интересно было обсудить условия развития стартапов в Украине в силу невысоких расходов по содержанию персонала и прочих затрат предприятия», — поделилась Алеся Орлова, дизайнер и основатель бренда кожаных сумок премиум-класса ALESYA ORLÓVA, зарегистрированного в Гамбурге.
«Было заметно, что после выступлений спикеров все хотели продолжить тему. Мы говорили о возможных инвестициях в молодых и перспективных игроков рынка, о возрастающем количестве хороших предпринимателей в Украине и о том, что индустрия моды стремительно развивается», — Екатерина Журавская, инвестиционный директор Horizon Capital.

Мы тоже не только вкусно пообедали, но и вдохновились на новые fashion-проекты. Ну, а результаты — благодаря полезным знакомствам — уж точно не заставят себя долго ждать.

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