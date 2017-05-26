Закрытое общество: О чем говорили в перерывах между Kiev Fashion Marketing Forum

Не секрет, что самые интересные разговоры обычно происходят за чашкой кофе. Тем более на Kiev Fashion Marketing Forum, где за ланчем вместе собираются гости, спикеры и организаторы события. Именно там в непринужденной дружеской обстановке рождались идеи новых проектов и коллабораций. Редакция FW-Daily побывала на одном из таких бизнес-ланчей и выяснила, о чем говорили участники главного fashion-события этого мая.
«Наверное, самое интересное в наших форумах — это возможность живого общения во время брейков и ланчей. Хотя свободного времени было не так много, успевали обсудить, мне кажется, все! Во время обеда одна тема то и дело сменяла другую: говорили и о нейромаркетинге, и о когнитивистике, и о влиянии новых технологий на психологию покупателя, активно велись обсуждения новых интерактивных точек контакта с клиентом. Словом, было интересно!» — говорит Слава Авраменко, исполнительный директор проекта Kiev Fashion Institute.
«Мы всегда обсуждаем те лекции, которые прослушали, бизнес-идеи, коллаборации. В этот раз один из наших лекторов даже договорился о сотрудничестве с одним из студентов. Очень здорово наблюдать за такими событиями. Тесный круг, который мы создаем, — это определенное комьюнити, которое хочет работать вместе и шерить новые идеи», — рассказала основательница Kiev Fashion Institute Дарья Шаповалова.
«Говорили о специфике работы с итальянскими и другими иностранными производителями. Обменивались опытом работы на рынках ЕС. Интересно было обсудить условия развития стартапов в Украине в силу невысоких расходов по содержанию персонала и прочих затрат предприятия», — поделилась Алеся Орлова, дизайнер и основатель бренда кожаных сумок премиум-класса ALESYA ORLÓVA, зарегистрированного в Гамбурге.
«Было заметно, что после выступлений спикеров все хотели продолжить тему. Мы говорили о возможных инвестициях в молодых и перспективных игроков рынка, о возрастающем количестве хороших предпринимателей в Украине и о том, что индустрия моды стремительно развивается», — Екатерина Журавская, инвестиционный директор Horizon Capital.
Мы тоже не только вкусно пообедали, но и вдохновились на новые fashion-проекты. Ну, а результаты — благодаря полезным знакомствам — уж точно не заставят себя долго ждать.