Закрытое общество: О чем говорили в перерывах между Kiev Fashion Marketing Forum

это возможность живого общения во время брейков и ланчей. Хотя свободного времени было не так много, успевали обсудить, мне кажется, все! Во время обеда одна тема то и дело сменяла другую: говорили и о нейромаркетинге, и о

когнитивистике, и о влиянии новых технологий на психологию покупателя, активно велись обсуждения новых интерактивных точек контакта с клиентом. Словом, было интересно!» — говорит