Зоя Звиняцковская: «Мода — самый красивый способ рассказать об умном»

Достаточно всего нескольких предметов одежды или специфических атрибутов, чтобы в полной мере охарактеризовать стиль целой эпохи. Неудивительно, что выставки моды пользуются огромной популярностью во всем мире: взять хотя бы Бал Института костюма 2017, посвященный творчеству Рэй Кавакубо, который собрал около $186 миллионов в фонд Метрополитен-музея. В Украине же ситуация складывается иначе. Люди пока не привыкли видеть одежду в музейном пространстве и рассматривать ее как часть национальной истории. До этого времени не было представлено ни одной серьезной выставки современной моды.

15 июня в Мыстецком Арсенале откроется, пожалуй, первая выставка моды в Украине, куратором которой является известная fashion-критик и историк моды Зоя Звиняцковская. На выставке будет представлено всего 40 дизайнеров, но, как утверждает Зоя, этого будет достаточно, чтобы описать важные социальные сдвиги, которые Украина пережила за период независимости. «Смысл истории — не в том, чтобы просто собрать. Сама одежда без контекста не важна. Все эти вещи являются свидетельствами изменений, которые происходят с нами. Это жизнь — она не может быть неважной», — уверяет Зоя Звиняцковская. Редакция FW-Daily пообщалась с куратором выставки «IN PROGRESS. Дресс-код Украины периода Независимости» и выяснила, с какими трудностями столкнулись организаторы проекта и почему в Украине еще никогда не было ничего подобного.

В самом названии вашей выставки «IN PROGRESS. Дресс-код Украины периода Независимости» четко определены временные границы. Почему вы выбрали именно этот период?

Потому что он кажется мне одним из интереснейших в истории украинской моды — и не только украинской. Есть такой термин — «страны переходной экономики», он касается стран, которые перешли или сейчас переходят к капитализму. Я же для себя называю их «странами перехода», потому что в них претерпевает изменения не только экономика, но и весь жизненный уклад, ментальность людей. Это очень важный процесс для каждой страны, и в частности для Украины, процесс одновременно очень болезненный, драматический и настоящий, вселяющий надежду. Этот «переход» — самое живое и искреннее из того, что сегодня вообще происходит в Европе. Не фиксировать эти изменения и не пытаться понять их закономерности было бы преступно, во-первых, для самих себя, а во-вторых — для тех, кто пойдет за нами. А одежда и, прежде всего, мода — один из самых ярких и точных инструментов такой фиксации.

Вы сказали про закономерности. То есть подобные процессы — частое явление и в других странах?

Мне кажется, что все «страны перехода», то есть не только бывшие советские республики, но и страны «соцлагеря», переживали плюс-минус схожие процессы. В Восточной Германии 90-х, например, существовали такие же авангардные дизайнеры, как у нас. У меня даже была идея организовать международную конференцию стран бывшего Восточного блока, чтобы «сверить показания». Реализовать идею оказалось сложнее, чем я думала, так как выяснилось, что в этих странах практически никто не занимается новейшей историей моды. В основном изучают моду своих стран времен социализма. Найти исследователей (необязательно именно историков моды), научные интересы которых сфокусированы на эпохе «перехода», — для меня задача на будущее. Думаю, что их можно будет ловить «на живца». Когда состоится выставка, я расскажу о ней не только на украинских ресурсах, но и на зарубежных — возможно, эти люди откликнутся.

А когда вам пришла идея сделать выставку про эпоху «перехода»?

В какой-то момент мне показалось, что это мой личный долг — зафиксировать все, чему я была свидетелем. Потому что это были поистине героические годы для украинской моды, и происходили тогда совершенно невероятные, неповторимые вещи. Я с большим энтузиазмом стала собирать фотографии, вещи и тексты. Их накопилось довольно много, и выяснилось следующее: то, что казалось потрясающе прекрасным 20 лет назад, сейчас выглядит скорее странно, и наоборот, то, что казалось тогда общим местом, на что не обращали внимания, сегодня смотрится как творческий прорыв.

Как удалось воплотить идею в жизнь?

Год назад в Мыстецком Арсенале сменилось руководство, это произошло в результате конкурса. Кандидаты выкладывали в публичный доступ свои программы развития Арсенала, я прочла их все. В программе Олеси Островской-Лютой было сказано, что, кроме прочего, она планирует превратить Мыстецкий Арсенал в некий культурный хаб, в котором был бы ряд различных творческих лабораторий — от литературы до дизайна. Я тогда сразу подумала, что это совершенно новый подход к пониманию культуры и, возможно, в этом проекте найдется место и для моих исследований. Буквально спустя месяц после того, как госпожа Островская-Лютая выиграла конкурс и приступила к работе, я пришла к ней на встречу и предложила проект выставки моды. К моему восторгу, она практически сразу согласилась, и это было потрясающе.

С какими трудностями вы столкнулись при подготовке такого сложного проекта?

Выставка моды — это довольно сложный проект. Не только финансово, но и организационно. К тому же в нашей стране пока практически нет опыта создания сложных выставок моды. Например, в Киеве очень мало людей, которые могут создать современную музейную экспозицию — и почти никто из них никогда раньше не работал с модой.

Расскажите о концепции выставки. Сколько будет залов и о чем они?

Я разделила историю украинской моды на 3 больших этапа, которые отчасти совпадают с важными социальными сдвигами: революциями и кризисами, что естественно. Но я попыталась привязать их и к тем событиям, которые происходили в моде. Эти события накладываются, что неудивительно, ведь мода всегда идет за социумом.

И какие это этапы?

С 1991 по 1997 — прекрасная анархия и хаос, полная свобода творчества. Расцвет авангардной моды и в то же время появление первых именных Домов моды, в которых создавались дорогущие наряды для новой элиты. Следующий этап — с 1997 по 2010 — время «Сезонов моды» и UFW, первых профессиональных недель pret-a-porter. Это десятилетие украинского гламура и очень интересных творческих поисков наших дизайнеров, не скованных жесткими рамками индустрии. Третий этап начинается с появления альтернативной Недели моды Kiev Fashion Days, которая позже переросла в Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Неделя моды стала площадкой для новой генерации украинских дизайнеров, интегрированных в глобальный мир и глобальную модную индустрию, этот этап продолжается и ныне.

А почему по два зала на этап? Это два разных взгляда или просто большой объем информации?

Один зал описывает, так сказать, мир идей, второй — мир людей. В одном зале мы говорим о том, как люди представляли себе идеальный мир, а во втором — как они представляли идеальных себя. Есть еще отдельный зал, посвященный Майдану, и зал-прогноз. Всего их получится 8.

А сколько дизайнеров будет представлено на выставке?

Будет около 40 дизайнеров. Сразу скажу, что эта экспозиция не является исчерпывающей историей украинской моды — я не ставила себе такую задачу. Это скорее подборка дизайнеров на определенную тему. В первом и отчасти во втором периоде этой проблемы выбора дизайнеров не было вообще, так как их в принципе было очень мало. В третьем периоде количество дизайнеров увеличилось взрывообразно, и я взяла только тех, кто нужен для моего проекта. Я хочу показать явление, у меня нет задачи собрать всех до единого, как в энциклопедии.

Будет ли идея выставки понятна людям, не имеющим отношения к индустрии моды?

Будут надписи, подписи, тексты, но все же я вполне готова предположить, что найдутся те, кто не сумеет их увидеть, прочесть и сопоставить. В таком случае они просто увидят много очень красивой, поразительной, невероятной, креативно и сложно сделанной одежды украинский дизайнеров. Впечатления в любом случае будут сильные.

В целом, проект построен таким образом, что можно зайти в один только зал — тот, который тебе близок, посмотреть его и больше никуда не ходить. Каждый зал — законченная история.

А что находится в последнем зале — в вашем прогнозе?

Мой прогноз связан с глобальными трендами. Я перестаю фантазировать по поводу Украины. В принципе, третий период характеризуется тем, что украинские дизайнеры влились в глобальную моду, и все, что они делают, так или иначе связано с их желанием маркировать себя как участников глобального процесса. Я позволила себе сделать футуристический прогноз, связанный с модой в целом, хотя и на базе украинских дизайнеров.

Вы хотите сказать, что украинские дизайнеры могут влиять на мировую моду?

Сейчас мир устроен не так. Никто не спрашивает, где мое место и кто на что влияет. Все спрашивают, в чем можно поучаствовать. Значение имеют не места, а процессы. Говорить, что украинские дизайнеры находятся на одном уровне с мировыми — устаревший подход. Я за то, чтобы продвигать нашу моду, но делать это нужно гораздо хитрее. Как? Показывать, что они — часть процесса. Тогда это означает, что они — часть современной цивилизации.

Столько работы уже было и еще будет вложено в эту выставку. Все это делается ради людей или это скорее ваша собственная миссия?

Мне кажется, я просто должна. На самом деле, это причина работы любого куратора выставки или автора книги. Нам всем кажется, что мы должны сказать о том, что мы знаем и что разрывает наш мозг. Я действительно считаю, что мое «слово» принесет пользу: мы поймем что-то про себя и сможем двигаться дальше.

Подробная информация о выставке доступна на сайте Мыстецкого Арсенала.

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Фото: Павел Шевчук

Автор: Анастасия Малая