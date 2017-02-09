Эшли Грэм стала первой Plus-Size моделью, появившейся на обложке американского Vogue

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Мартовскую обложку американского журнала Vogue на это раз украсили одновременно семь супермоделей, включая Лю Вэнь, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Имаан Хаммам, Адвоа Абоа, Виттория Черетти, а также plus-size модель — Эшли Грэм. В объективе Инез и Винуд девушки позируют в черных водолазках и ярких шортах с высокой талией итальянской марки Prada. Наиболее примечательным стало то, что впервые за 125-летнюю историю журнала Эшли Грэм стала первой plus-size моделью, которая появилась на обложке Vogue.

Сама 28-летняя модель заявила, что не любит использовать термин plus-size, который оказал значительное влияние на формирование ее образа. Именно он сформировал определенный образ в моде, под которым многие воспринимают определенный тип формы тела, который не соответствует параметрам 90-60-90. Грем убеждена, что в скором времени на смену тощим моделям придет новое поколение моделей с формами.

Несмотря на это, в социальных медиа нашлись и критики, отстаивающие мнение о том, что одежда и сама поза Эшли Грэм была подобрана таким образом дабы скрыть ее фигуру. Помимо этого, многие обратили внимание что рука у Джиджи Хадид, которая придерживает талию Грэм была отфотошоплена — ее длина противоречит человеческой физиологии. Она наглядно чрезмерно вытянута и уменьшена. Эшли не осталась в стороне конфликта. Не стесняясь высказать свою точку зрения, модель написала на своей странице в Instagram: «Я сама выбрала эту позу…никто не указывал, что и как мне делать».

Подготовила Екатерина Горбенко