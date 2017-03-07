Космическая одиссея: Показ Chanel FW 17-18

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Каждый год Карл Лагерфельд проводит показ в пространстве Grand Palais и каждый раз удивляет своих гостей масштабом преображения и трансформации локации. На этот раз вся площадь превратилась в настоящий космический аэродром, где под самым куполом архитектурного сооружения в стиле боз-ар разместилась гигантская ракета высотой в 35 метров. Конечно же, ракета не взлетела в космос, однако, окунула большинство гостей в настоящую атмосферу космических путешествий. Экстравагантно? Абсолютно! Лагерфельд посылает громкое сообщение: Chanel — это, прежде всего, роскошный дом! Пускай другие бренды попадаются на приманку уличной одежды.

«В новой коллекции присутствует огромное количество космической одежды, но она не такая глупая, как в шестидесятых», — прокомментировал немецкий дизайнер за кулисами шоу. Идеальным материалом для потусторонних аллюзий стал, конечно же, твид. Благодаря свойствам этой ткани Карлу удалось воссоздать мотивы ночного неба и млечного пути, а с помощью блесток, кристаллов и вышивки — настоящие звезды и северное сияние. В целом цветовая палитра была разделена на два блока: первый включил в себя оттенки белого, серого и серебристо-черного цвета, в то время как второй блок был наполнен более темными синими, красными и пурпурными оттенками.

Лагерфельд, бесспорно, верен классике Chanel: в осенне-зимней коллекции присутствуют как твидовые наборы с высокой талией и юбкой-тюльпаном, так и роскошные вечерние наряды, усыпанные пайетками. Большинство брючных комплектов подчеркнуты черной, золотистой и металлической тесьмой и круглыми пуговицами на жакетах. В качестве аксессуаров Лагерфельд использовал компактные сумки и клатчи, декорированные вышивкой созвездий. Что касается обуви, для безопасного и комфортного внеземного путешествия дизайнер использует исключительно высокие ботинки с черным носком на невысоком каблуке.

Подготовила Екатерина Горбенко