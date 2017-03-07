Коллекции

Космическая одиссея: Показ Chanel FW 17-18

_AG12597
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Каждый год Карл Лагерфельд проводит показ в пространстве Grand Palais и каждый раз удивляет своих гостей масштабом преображения и трансформации локации. На этот раз вся площадь превратилась в настоящий космический аэродром, где под самым куполом архитектурного сооружения в стиле боз-ар разместилась гигантская ракета высотой в 35 метров. Конечно же, ракета не взлетела в космос, однако, окунула большинство гостей в настоящую атмосферу космических путешествий. Экстравагантно? Абсолютно! Лагерфельд посылает громкое сообщение: Chanel — это, прежде всего, роскошный дом! Пускай другие бренды попадаются на приманку уличной одежды.

«В новой коллекции присутствует огромное количество космической одежды, но она не такая глупая, как в шестидесятых», — прокомментировал немецкий дизайнер за кулисами шоу. Идеальным материалом для потусторонних аллюзий стал, конечно же, твид. Благодаря свойствам этой ткани Карлу удалось воссоздать мотивы ночного неба и млечного пути, а с помощью блесток, кристаллов и вышивки — настоящие звезды и северное сияние. В целом цветовая палитра была разделена на два блока: первый включил в себя оттенки белого, серого и серебристо-черного цвета, в то время как второй блок был наполнен более темными синими, красными и пурпурными оттенками.

Лагерфельд, бесспорно, верен классике Chanel: в осенне-зимней коллекции присутствуют как твидовые наборы с высокой талией и юбкой-тюльпаном, так и роскошные вечерние наряды, усыпанные пайетками. Большинство брючных комплектов подчеркнуты черной, золотистой и металлической тесьмой и круглыми пуговицами на жакетах. В качестве аксессуаров Лагерфельд использовал компактные сумки и клатчи, декорированные вышивкой созвездий. Что касается обуви, для безопасного и комфортного внеземного путешествия дизайнер использует исключительно высокие ботинки с черным носком на невысоком каблуке.

_CHA0055_resized
_CHA0078_resized
_CHA0097_resized
_CHA0113_resized
_CHA0122_resized
_CHA0138_resized
_CHA0148_resized
_CHA0170_resized
_CHA0188_resized
_CHA0212_resized
_CHA0232_resized
_CHA0258_resized
_CHA0272_resized
_CHA0292_resized
_CHA0309_resized
_CHA0322_resized
_CHA0343_resized
_CHA0364_resized
_CHA0381_resized
_CHA0416_resized
_CHA0433_resized
_CHA0448_resized
_CHA0478_resized
_CHA0489_resized
_CHA0523_resized
_CHA0552_resized
_CHA0560_resized
_CHA0582_resized
_CHA0611_resized
_CHA0636_resized
_CHA0663_resized
_CHA0685_resized
_CHA0709_resized
_CHA0723_resized
_CHA0754_resized
_CHA0784_resized
_CHA0807_resized
_CHA0826_resized
_CHA0849_resized
_CHA0871_resized
_CHA0883_resized
_CHA0903_resized
_CHA0912_resized
_CHA0931_resized
_CHA0936_resized
_CHA0954_resized
_CHA0962_resized
_CHA0983_resized
_CHA1033_resized
_CHA1036_resized
_CHA1088_resized
_CHA1089_resized
_CHA1090_resized
_CHA1091_resized
_CHA2055_resized
_CHA2078_resized
_CHA2097_resized
_CHA2113_resized
_CHA2122_resized
_CHA2138_resized

Подготовила Екатерина Горбенко 

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

_AG14272

Назад в 60-е: Показ Miu Miu FW 17-18

_AG18469

Древние легенды в коллекции Alexander McQueen FW 17-18

Яркий трикотаж, кашемир и шелк в коллекции Hermès FW 17-18