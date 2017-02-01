Коллекции, Мода

Мотивы 70-х в коллекции V by Gres F/W’17

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В прошлом сезоне украинский дизайнер Виктория Гресь была погружена в путешествия, новые впечатления и музыку. Главной героиней коллекции S/S’17 стала девушка-иностранка, облаченная в легкие платья в сочетании с летними пальто и яркие городские пижамы. «Мы все иностранки. Наш дом там, где мы оставили часть своего сердца и кому подарили честь быть рядом», — поделилась с редакцией FW-Daily Виктория. На этот раз дизайнер продолжила развивать женственные силуэты в своей коллекции, вдохновившись яркой эстетикой 60-х, 70-х годов.

«Это было украденное время. Но украдено не навсегда. Мы хотели всем ценителям дать шанс снова насладиться любимыми силуэтами и исключительным качеством тканей, которые приятны на ощупь и будут сочетаться со всем гардеробом их обладательницы», — прокомментировала Виктория Гресь.

В осенней коллекции бренд V by Gres раскрывает тему высоких требований мастеров швейного дела, которые особенно ценились в период 70-х годов. В своей работе дизайнер использует исключительно натуральные, высококачественные ткани, включая классическую и гладкую шерсть, жаккард с добавлением люрекса, шелк и пальтовое сукно. Из данного материала команда дизайнера разработала платья-трапеции из комбинированных цветовых блоков, платья-рубашки, брючные комплекты, а также юбки–трапеции, которые скомбинировала с легкими шелковыми блузами горчичного оттенка с бантами.

Помимо этого Виктория предлагает сочетать наряды со стеганными пальто, пиджаками и бомберами с орнаментом в стиле поп-арт, а также зимними комбинированными пальто из каракуля и шерсти. Коллекцию дизайнер дополняет характерными аксессуарами в духе 70-х, а именно обувью на высоком каблуке, полностью обрамленную текстилем в виде клетки, классической елочки и замши, а также лоферами, разработанными из золотой кожи и меха.

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Фото: Константин Черничкин/MBKFD
Текст: Екатерина Горбенко

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