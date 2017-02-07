Новости моды

Раф Симонс представил первый рекламный кампейн для мужской коллекции Calvin Klein

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Всего через два дня, 10 февраля, в рамках нью-йоркской недели моды состоится показ американского бренда Calvin Klein. До презентации новой коллекции бельгийский дизайнер успел продемонстрировать новый, обновленный логотип, а также вчера вечером поделится с поклонниками марки первыми рекламными снимками для мужской весенне-летней коллекции Calvin Klein под названием «American Classics». На снимках авторства фотографа Вилли Вандерперре позирует молодая пара, которая рассматривает полотна художников Энди Уорхола, Дэна Флавина и Стерлинга Руби. Модели облачены в брюки и рубашки из денима, а также белоснежные майки.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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