Раф Симонс представил первый рекламный кампейн для мужской коллекции Calvin Klein

8 0 0

Всего через два дня, 10 февраля, в рамках нью-йоркской недели моды состоится показ американского бренда Calvin Klein. До презентации новой коллекции бельгийский дизайнер успел продемонстрировать новый, обновленный логотип, а также вчера вечером поделится с поклонниками марки первыми рекламными снимками для мужской весенне-летней коллекции Calvin Klein под названием «American Classics». На снимках авторства фотографа Вилли Вандерперре позирует молодая пара, которая рассматривает полотна художников Энди Уорхола, Дэна Флавина и Стерлинга Руби. Модели облачены в брюки и рубашки из денима, а также белоснежные майки.

Подготовила: Екатерина Горбенко