Сара Джессика Паркер рассказывает о развитии журнала Vogue в 20-е, 40-е и 50-е года ХХ века

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Американская актриса и звезда экранизации «Секс в большом городе» — Сара Джессика Паркер приняла участие в проекте, инициированном американским изданием Vogue под названием «Vogue by the Decade». В четырех эпизодах, Сара рассказывает об истории возникновения культового издания, а также о сложных периодах в его развитии. Каждый фрагмент соответствует определенному периоду. В первом, который затрагивает 1892-1900 года, Паркер рассказывает о первом выпуске журнала, который был создан для состоятельных нью-йоркцев в 1892 году Артуром Тюрнюром, Гарри Маквикаром и Стефаном Уитни.

Во втором блоке, который повествует о 20-х годах ХХ века, Сара Джессика затрагивает послевоенное время и то, как трансформировалась мода после трагических событий. В эпизоде о 40-х годах актриса вспоминает деятельность французского дизайнера Эльзы Скиапарелли, а также рассказывает о том, что же происходило с кутюром в те времена. И, наконец говоря о 50-х годах, Паркер напоминает слушателям о культовых моделях того времени — Джин Пэтчетт и Санни Хартнетт, а также о фотографе Ирвине Пенн, который один из первых начал создавать кутюрные фотоснимки.

Подготовила Екатерина Горбенко