Торжественное открытие мужской выставки Pitti Uomo во Флоренции

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Во Флоренции состоялось торжественное открытие ежегодной мужской выставки Pitti Uomo. Вечер сопровождался выступлениями музыкальных исполнителей Келли Роуленд, Жасмин Томпсон, Николь Шерзингер, Dragonette и Тома Оделл. Во время мероприятия также состоялся благотворительный аукцион, на котором были распроданы несколько произведений современного искусства. Все собранные средства будут направлены в фонд «Andrea Bocelli Foundation», который занимается восстановлением школ, пострадавших от урагана Мэтью в Республике Гаити. Напомним, выставка Pitti Uomo стартовала 10 января и продлится до 13 января.

Подготовила Екатерина Горбенко