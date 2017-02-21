Украшения ручной работы и детализированная вышивка: как создавалась кутюрная коллекция Schiaparelli Spring’17

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Создание кутюрной коллекции — это настоящая магия! Французский бренд Schiaparelli, который приобрел статус кутюрного Дома в начале января 2017 года, впечатляет своими рукотворными шедеврами. Во время парижского показа коллекции Schiaparelli 2017 Haute Couture, креативный директор Бертран Гийон представил ряд образов, используя наиболее узнаваемые коды самой Эльзы Скиаппарелли. Красный омар — один из них. Впервые он появился на белоснежном платье еще в средине 20-х годов ХХ века. Эскиз легендарного омара разработал по просьбе Эльзы известный художник Сальвадор Дали. С тех пор ярко-красный омар появляется и в новых коллекциях как в принтах, так и в украшениях. О том, как детально создаются произведения haute couture, теперь можно узнать из документального видео Schiaparelli.

Подготовила: Екатерина Горбенко