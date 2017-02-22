10 лучших нарядов Жаклин Кеннеди в фильме «Джекки»

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Сегодня состоится мировая премьера фильма «Джекки» — документальный картине о Жаклин Кеннеди, первой леди Америки. Было снято множество фильмов и написано не меньше книг, но интерес к ее жизни не угасает по сей день. Мало кто мог похвастаться такой же стойкостью, популярностью и достоинством в то время, но еще меньше — таким же безукоризненным чувством стиля. Она представляла модный Дом Chanel, познакомила Америку с утонченным стилем Givenchy, благодаря ей мир узнал о Gucci. Первая леди дружила с итальянским дизайнером Валентино Гаравани (его телефон в римском офисе буквально разрывался после того, как она надела созданное им платье на свадьбу с Аристотелем Онассисом) и любила творения с бантиками Олега Кассини, который перешивал для нее на американский лад модные парижские костюмы. За всю свою жизнь она удостоилась восхищения и ненависти, преклонения и порицания, но интерес к ее персоне не пропадал никогда. Какой ценой Жаклин Кеннеди Онассис на долгое время стала иконой стиля и вызвала волну подражаний — вы узнаете из фильма, главную роль в котором сыграла Натали Портман. В ленте актриса сменит 10 нарядов, в том числе легендарный твидовый розовый костюм Chanel, который был на Жаклин в день убийства президента Кеннеди, и красное платье от Dior. Воссоздавать образы первой леди Америки взялась Мадлин Фонтен, уже известная своими работами над костюмами для «Амели».

Редакция FW-Daily предлагает вспомнить лучшие наряды Жаклин и восхититься ее аристократичным вкусом и подлинной элегантностью.