375 тысяч картин Метрополитен-музея теперь в открытом доступе онлайн

По информации крупнейшего онлайн-издания об искусстве The Art Newspaper, The Metropolitan Museum of Art, американский музей искусства с одной из самых больших коллекций в мире (среди подразделений которого – The Costume Institute, являющийся Меккой для всех, кому небезразлична мода), снял ограничение на использование изображений экспонатов из его коллекции. В том числе и в коммерческих целях: во время поиска на сайте Creative Commons, некоммерческой организации, которая занимается публичным лицензированием и стала платформой для размещения 375 тысяч изображений картин MET, можно использовать фильтр «Find images I can use for commercial purposes». Новая политика музея позволит ему стать более прогрессивной площадкой, сотрудничать с крупными компаниями вроде Pinterest, Wikimedia, Artstor, Art Resource, Digital Public Library of America (DPLA) и упрочнить свою известность и продвижение в онлайн-пространстве.