4 причины посетить курс Media & Communication в Одессе

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Уже совсем скоро в Одессе ( 8-11 февраля) стартует курс Ильи Кабачинского Media & Communication. Ранее он уже успешно прошел в Киеве, где на протяжении шести занятий спикер делился своим опытом со студентами. Перед началом курсов в Одессе Илья в пяти тезисах рассказал редакции FW-Daily, о чем будет говорить на своих лекциях.

Перед началом курса я всегда составляю себе обширный план того, о чем буду рассказывать. Уже после я делаю презентацию для студентов и собираю короткий вариант, с которым вы можете ознакомиться в программе. Ну а для тех, кому описания лекций мало, я подготовил эту колонку, более детально рассказав, о чем буду говорить на занятиях.

Как бы сильно не пытались режиссеры сделать хорошее кино о журналистике, сделать это на 100% правильно никогда не удастся. Потому что каждая редакция работает отдельно. У одних график с 9 до 18, другие приходят к 12, а третьи и вовсе сидят по домам и не имеют офиса. Да и журналисты в каждом издании разные. Одни пишут шесть новостей в день, другие по 2 заметки в месяц. И да, есть ведь только печатные издания, есть только онлайн, а есть смешанные. Все необходимымо учитывать, когда вы планируете свою долгосрочную (!) работу с журналистами. За последние несколько лет мне удалось поработать в разных местах и я расскажу, чем они отличаются, их особенности и как именно находить к ним подход. Пресс-релизы – это головная боль для каждого журналиста. И даже не из-за того, что приходит по 143 письма в день. А из-за того, что выполнены они очень плохо. Журналист понимает, что часто в пресс-релизе может быть важная для него информация, но неграмотность пиарщика не дает ему возможность элементарно найти эту информацию. На живых примерах покажу, как не нужно делать и как сделать так, чтобы ваш пресс-релиз прочли. А там ведь, на самом деле, не так и много нужно сделать. Курс в Киеве показал, что социальные сети – весьма востребованная тема. Страница FW-Daily.com в Facebook за полгода выросла на 60 тысяч человек, обогнав все украинские медиа в нашей тематике. А все потому, что король социальных сетей – это контент. И мы знаем, как с ним работать. Я расскажу пару smm-секретов из личного опыта и посоветую, как правильно удерживать внимание аудитории в социальных сетях. Реклама – это не всегда плохо. Плохо – когда реклама плохая. Тогда и деньги зря пропали, и вы должного эффекта не получили. Я расскажу о том, что сегодня рекламой могут быть не только баннеры и заказные тексты, но и весьма качественный инструмент – нативная реклама. А главное, с какими площадками работать, чтобы получить максимальный эффект.

Эти четыри большие темы мы расскроем на каждом из занятий, которые пройдут с 8 по 11 февраля в Одессе. Будет много полезной и новой информации, которая поможет вам работать с брендом на его развитие и улучшение узнаваемости через медиа. Ведь правильно налаженная работа во внешней коммуникации – это уже залог успеха.