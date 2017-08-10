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Adidas пытает Кендалл Дженнер, устраивает разборки в пустыне и поет с рэперами

Иванна Петрович
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Немецкая марка Adidas выпустила третий ролик из серии Originals Is Never Finished. Идея коротких видео заключается в совершенстве – в том, как с каждым разом становиться лучше и сильнее.

Как и в прошлый раз, задействовано немного локаций. Амбассадоры бренда играют в баскетбол в зеркальном зале, устраивают бунты на пустынных улицах и позируют в комнате с неоновой подсветкой под звуки ремикса на песню Фрэнка Синатры My Way. Особенность последнего видео серии – использование в качестве примера идеальной пропорции картины художника Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». Воплощали «само совершенство» модель Кендалл Дженнер, рэперы Young Thug, Playboi Carti, 21 Savage и баскетболист Джеймс Харден, которым, видимо, понравились все «испытания», которые для них подготовила марка.

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