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Александра Шульман уходит из британского Vogue

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Александра Шульман, бессменный главный редактор британского Vogue на протяжении 25 лет, оставит свою должность. «Это – одно из объявлений, которое, как мне казалось, я не сделаю никогда, – сказал Николас Колридж, управляющий директор Condé Nast Britain. – Она возглавляла издание четверть века, и это был самый плодотворный период в истории British Vogue. Александра – один из столпов британской модной журналистики и потрясающий профессионал».

«Сложно объяснить решение покинуть пост, работа на котором была столь увлекательной и благодарной, но прошлой осенью я поняла, что мне хочется пережить что-то новое. Поэтому я оставляю Vogue,» – прокомментировала свой уход Шульман. Известно, что она останется главным редактором до июня 2017 года.

Подготовила Александра Даруга

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