Алессандра Амбросио оголилась для рекламной кампании Jacquie Aiche

36-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала главной героиней новой съемки для американского бренда украшений Jacquie Aiche. В объективе знаменитого фотографа Наджа Джамая Амбросио позирует в полуобнаженном виде. Центром внимания стали деликатные украшения с этническими мотивами из коллекции лето 2017. Ранее для бренда уже снимались такие модели, как Эмили Ратаковски и Бехати Принслу.

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