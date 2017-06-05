Чего модели никогда себе не позволят: Топ-5 здоровых запретов

Подготовка к пляжному сезону – одна из горящих тем лета. Лучшими экспертами в этом вопросе могут стать супермодели, которые должны поддерживать идеальную физическую форму круглый год. Они всегда выглядят свежими, их кожа сияет, а тело готово к 5 км пробежки. Однако чтобы позволить себе открытый купальник, они много в чем себе отказывают. Редакция FW-Daily выделила несколько пунктов, которые модели никогда не делают.

Спать меньше 8 часов в день

Сон напрямую влияет на здоровье кожи, а хороший отдых ночью станет отличной альтернативой дорогостоящим кремам против синяков под глазами. Оптимальный сон для полного отдыха и регенерации тела должен составлять не меньше 8 часов в день.

Обезвоживать организм

Не секрет, что ключ к хорошему обмену веществ и сияющей коже лежит через употребление воды. Красота идет изнутри!

Есть вредную пищу

Этот пункт противоречит всем постам супермоделей в фаст-фуд ресторанах с огромным бургером в 1000 каллорий в руках. Такие случаи – скорее исключение из правил. Чаще именно правильная диета и питание создадут вам тело мечты и улучшат работу организма.

Изнурительно тренироваться

Ваше тело должно чувствовать баланс. Тренировки должны предоставлять вам и вашему телу удовлетворенность. Если вы не поклонник занятий с тяжелым весом или фитнеса в спортивном зале, устройте себе регулярную 30-минутную прогулку на природе или запишитесь на танцы.

Есть сахар и соль

Два самых опасных вещества, которые находятся почти во всех приготовленных продуктах. Если вы не хотите засорять организм, то стоит отдать предпочтение другим специям и свежим овощам, ведь фрукты также содержат сахар.

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