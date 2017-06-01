В чем встретить первые дни лета: красный купальник

Культовый красный купальник, как у героев сериала 90-х «Спасатели Малибу», обещает быть самым горячим трендом лета. Благодаря актрисе Памеле Андерсон мы знаем, что этот пляжный сезон будет сексуальным как никогда. Такие марки, как Zara, Aerie, Mara Hoffman, J.Crew и другие, включили в свои летние колллекция эту яркую вещь. А модель плюс-сайз и активистка Эшли Грэм, выпустив рекламную кампанию к выходу новой линии ее бренда Swimsuits For All, уверяет, что размер купальника не должен вас волновать — в подобной модели вы в любом случае будете в тренде. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть, как знаменитости адаптировали хит этого лета.

Читайте также: Отдых на берегу моря в новой рекламной кампании Miu Miu

La Mer проведет аукцион в поддержку фонда охраны океана «Голубое сердце»