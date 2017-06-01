Новости моды

Отдых на берегу моря в новой рекламной кампании Miu Miu

Иванна Петрович
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Что может быть беззаботнее летнего отпуска с лучшей подругой — подумала Миучча Прада и представила рекламный ролик в преддверии выхода новой линии очков бренда Miu Miu. Воплотить в жизнь почти родственную связь между двумя подругами пригласили моделей Эмму Гринвелл и Милли Брэйди. В видео под названием Me, You and Miu Miu девушки, не снимая солнцезащитные очки Miu Miu Scenique, прогуливаются по побережью Амальфи, отдыхают на лежаках, катаются на лодке. Отобразить романтичное и наивное настроение коллекции удалось британскому фотографу Виктории Хели-Хатчинсон. Результатом стала естественная и женственная съемка с налетом ретро.

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