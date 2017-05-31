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Романтика 1930-х в новом рекламном ролике от Lacoste

Иванна Петрович
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Спортивный стиль от Lacoste — вне времени. В новой рекламной кампании решили подчеркнуть этот факт. Мини-фильм представляет собой историю о том, как двое влюбляются в друг друга с первого взгляда на перроне. Молодой человек пытается догнать девушку, чтобы познакомиться с ней. В итоге они из вагона поезда 1930-го года попадают в метро в наше время. Герой одет в поло белого цвета, которое и отображает бессмертную спортивную элегантность.

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