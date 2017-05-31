Алессандро Микеле вновь обвиняют в плагиате

После показала круизной коллекции Gucci помимо восхищения зрители высказали свои подозрения в плагиате, что повлекло за собой бурное обсуждение в соцсетях. Причиной тому стал один из 115 образов, который для шоу создал дизайнер модного Дома Алессандро Микеле. Как оказалось, меховая куртка, представленная на показе во Флоренции, похожа на модель куртки с дутыми рукавами, которую культовый портной Дэниэл Дэй создал в 1998 году специально для олимпийской чемпионки по легкой атлетике Дианы Диксон. Отличие только в одном — Дэниэл декорировал рукава монограммой Louis Vuitton.

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