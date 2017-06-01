Мода

La Mer проведет аукцион в поддержку фонда охраны океана «Голубое сердце»

Янина Борисова
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По традиции косметический бренд La Mer ко всемирному Дню моря выпускает лимитированную версию крема Crème de la Mer Blue Heart, средства от продаж которого идут в фонд охраны океана. На этот раз компания объединилась с организацией Project 0 и предложила Каре Делевинь, Вивьен Вествуд, Рите Ора, Брюсу Верберу, королеве Иордании Нур аль-Хусейн и другим известным бизнесменам и деятелям искусства создать экспонаты, которые будут выставлены на аукционе 21 июня.

До аукциона работы более чем 50 знаменитостей можно будет увидеть на улицах Нью-Йорка, а также приобрести на сайте Paddle8.
Все вырученные средства пойдут в фонд охраны океана «Голубое сердце».

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