La Mer проведет аукцион в поддержку фонда охраны океана «Голубое сердце»

По традиции косметический бренд La Mer ко всемирному Дню моря выпускает лимитированную версию крема Crème de la Mer Blue Heart, средства от продаж которого идут в фонд охраны океана. На этот раз компания объединилась с организацией Project 0 и предложила Каре Делевинь, Вивьен Вествуд, Рите Ора, Брюсу Верберу, королеве Иордании Нур аль-Хусейн и другим известным бизнесменам и деятелям искусства создать экспонаты, которые будут выставлены на аукционе 21 июня.

До аукциона работы более чем 50 знаменитостей можно будет увидеть на улицах Нью-Йорка, а также приобрести на сайте Paddle8.

Все вырученные средства пойдут в фонд охраны океана «Голубое сердце».

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