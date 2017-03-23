Алина Заманова: «Я всегда прислушиваюсь к советам профессионалов»

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Уже в 26 марта талантливая украинская художница Алина Заманова запускает свой первый воркшоп по fashion-illustration и fashion portrait от Brainwash Collaborative Studio. Совместно с Алиной дизайнер Яна Червинская на протяжении четырех часов будут делиться с аудиторией своими знаниями и опытом. Специально для редакции FW-Daily Заманова рассказала об интересном мероприятии, о любимых коллаборациях, а также о роли социальных сетей в ее творчестве.

О развитии fashion-иллюстрации в Украине:

Я считаю, что fashion-иллюстрация, как отдельное направление, стремительно развивается в Украине. Многие творческие люди все больше интересуются этой профессией. Еще несколько лет назад, казалось бы, профессия fashion-иллюстратора не была столь востребованной, но сейчас, наблюдая за опытом зарубежных художников, их успех по-настоящему вдохновляет многих украинских fashion-иллюстраторов. К примеру, художник Unskilled Worker и Дэвид Доутон начали свою карьеру после 40 лет и это не помешало им стать одними из самых востребованных иллюстраторов мира в индустрии моды. Популярность к этой сфере растет с каждым днем, потому что люди видят успешные примеры и следуют своим путем в творческом развитии чтобы достичь таких же высот. Я знаю, к сожалению, не многих украинских fashion-иллюстраторов, но обожаю работы Маши Ревы и ее уникальный стиль.

О новом воркшопе Brainwash:

Этот проект мы создали вместе с дизайнером Яной Червинской для того, чтобы делиться своим опытом, знаниями и навыками с аудиторией в Киеве. Мы уже проводили подобное мероприятие, а сейчас впервые запускаем Fashion illustration workshop, который стартует уже в это воскресенье. Я хочу показать людям то, чему меня научили в University of the Arts London, а также поделиться опытом работы, приобретенным в студии Ника Найта, а также в британском бренде Alexander Mcqueen. Регистрация на воркшоп открыта, поэтому все желающие порисовать могут присоединиться к нам.

О любимых коллаборация:

Наиболее запоминающейся коллаборацией для меня стала работа с Showstudio, когда меня пригласили участвовать в первом Fashion Illustration Live Drawing class. Это был невероятный опыт. Я смогла познакомиться с огромным количеством талантливых художников и креативных людей из индустрии. Также очень важный опыт для меня был с Anna Daki — талантливым фотографом из Берлина. Вместе с ней мы впервые сделали Mixd Media Illustrated Editorial, который открыл для меня новые возможности в моей профессии.

О социальных сетях и их значении:

Для меня Instagram был платформой, через которую я нашла свою первую работу и познакомилась с британским fashion-фотографом и режиссёром Ником Найтом. Сейчас социальные сети позволяют очень близко и тесно общаться с людьми по всему миру, а главное — делится своим творчеством с широкой аудиторией.

О ценообразовании:

Я прислушиваюсь к советам профессионалов перед тем, как определить цену на свои картины. Ценообразование зависит от вашего опыта работы и востребованности на рынке. Многое зависит от того, делаешь ли ты что-то от души или гонишься за гонорарами. Когда цель стоит заработать ту или иную сумму за иллюстрацию — она никогда не будет излучать ТУ энергию. Я стараюсь полностью погружаться в творчество и не засорять голову ценами и другими выгодами.

Автор: Екатерина Горбенко