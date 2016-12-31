Личности

Американская актриса Эмма Стоун украсила январскую обложку журнала Vanity Fair

1r3p0qa
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

28-летняя звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» стала главной героиней январского выпуска глянцевого издания Vanity Fair. В объективе фотографа Мери Элен Метьюз актриса позирует на белоснежном фоне в насыщенно-красном платье из тонкого шифона, а также в разноцветном платье с геометрическими полосами и более сдержанном, черном на тонких бретелях.

Стилистом съемки стала Петра Фланнери, которая неоднократно создавала образы для Эммы. Фланнери признается, что больше всего гордится выходом Стоун во время проведения американской кинопремии Золотой Глобус в брюках. По мнению Петры, это было очень смелое решение. «Я по-настоящему пытаюсь показать индивидуальность каждого своего клиента и концентрируюсь на их fashion-образе», – объясняет свою работу стилист.

emma-stone-vanity-fair-italia-mary-ellen-matthews-02-620x803

emma-stone-vanity-fair-italia-mary-ellen-matthews-05-620x803

1r3p0qa

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Американская почта выпустит набор марок с портретом Оскара де ла Ренты

15824583_10210056922452987_1683757732_o

Один дома: что делать в Киеве на новогодние праздники

15732617_1350538278298611_5013247274105310603_o

Луна презентовала новый трек