Американская актриса Эмма Стоун украсила январскую обложку журнала Vanity Fair

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28-летняя звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» стала главной героиней январского выпуска глянцевого издания Vanity Fair. В объективе фотографа Мери Элен Метьюз актриса позирует на белоснежном фоне в насыщенно-красном платье из тонкого шифона, а также в разноцветном платье с геометрическими полосами и более сдержанном, черном на тонких бретелях.

Стилистом съемки стала Петра Фланнери, которая неоднократно создавала образы для Эммы. Фланнери признается, что больше всего гордится выходом Стоун во время проведения американской кинопремии Золотой Глобус в брюках. По мнению Петры, это было очень смелое решение. «Я по-настоящему пытаюсь показать индивидуальность каждого своего клиента и концентрируюсь на их fashion-образе», – объясняет свою работу стилист.

Подготовила Екатерина Горбенко