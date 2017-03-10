Новости моды

Американский бренд Mansur Gavriel посвятил аксессуар украинскому фотодуэту Жене и Тане Постернак

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Еще в феврале американский бренд Mansur Gavriel представил рекламную кампанию коллекции S/S17. Среди представленных аксессуаров появилась новая сумка «Posternak». Свою разработку дизайнеры Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль посвятили своим близким подругам и сотрудникам марки Mansur Gavriel, а также фотографам — Тане и Жене Постернак. Аксессуар представлен в шести оттенках и уже доступен к покупке на официальном сайте бренда. Его стоимость варьируется от $745.00 до $895.00 за кожаную сумку розового оттенка. Помимо этого, дизайнеры представили несколько новых снимков с украинской моделью Женей Мигович, авторства Жени и Тани. Все фотографии созданы в Киеве. Напомним, что совсем недавно американский бренд анонсировал запуск первой коллекции одежды. По этому случаю дизайнеры намерены расширить свою команду до 30 человек.

«Творчески, мы всегда были готовы к этому. Наш бренд настолько быстро развивался благодаря сумкам, что в какой-то момент мы поняли, что должны быть готовы к более оперативным решениям. Теперь настало это время», — объясняет Мансур, акцентируя внимание на том, что за 2016 год продажи бренда выросли на 30 процентов.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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